阿里山人猴衝突增加 林管處要建立共存模式

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（中央社記者蔡智明嘉義縣5日電）台灣獼猴元旦在阿里山森林遊樂區覓食，讓遊客驚訝；嘉義林管處今天說，獼猴不怕人，造成人猴衝突事件增加，已著手進行分布調查與防治驅趕，要建立在地化的人猴共存模式。

阿里山國家森林遊樂區沼平車站與阿里山閣大飯店間的草坪，元旦上午出現2隻台灣獼猴拔著草根進食，對近在咫尺遊客視若無睹，讓遊客驚訝，紛紛拿手機拍照。

嘉義林區管理處今天告訴中央社記者，遊樂區內的獼猴不怕人，一則以喜一則以憂，喜的是園區的環境適合獼猴生存，憂的是常發生人猴衝突。

嘉義林管處說，台灣獼猴頻頻出現在遊樂區商店街及遊憩據點，還發生搶食遊客食物事件，為此已著手進行「111-112年度阿里山國家森林遊樂區獼猴活動分布調查與危害防治驅趕計畫」。

嘉義林管處指出，計畫是對園區內台灣獼猴活動分布進行調查，並擬定策略，培養林管處員工、在地居民、社區解說員、國家森林志工等了解獼猴生態習性，學習獼猴驅趕與防治工具操作，建立在地化的人猴共存模式。

另外，也要加強對遊客宣導正確人猴相處方式，避免餵食，以多面向改善人猴衝突情形，達到森林遊樂區環境資源永續及人猴共存的保育目標。

嘉義林管處強調，在阿里山遇到獼猴，請保持距離。（編輯：張芷瑄）1120105