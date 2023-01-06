打球還是喝酒？竹山籃球場滿地垃圾公所籲自律

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（中央社記者蕭博陽南投縣6日電）竹山鎮籃球場去年8月啟用後成為熱門場地，但部分使用者缺乏公德心，留下檳榔渣、菸蒂、酒瓶，鎮公所研擬請人維護環境，但也指現場有監視器，希望民眾自律。

竹山鎮立籃球場啟用後，讓許多愛打球的鎮民有良好場地可使用，但高使用率也產生垃圾問題，現場滿地菸蒂、檳榔渣、菸盒、運動飲料瓶，甚至還有提神藥酒、破舊襪子，就算一旁設有垃圾桶、張貼「監視錄影中，垃圾請隨手丟置垃圾桶」標語，仍無法有效改善。

居民希望球友保持公德心，竹山鎮長陳東睦今天透過新聞稿表示，經與當地中和里長林盈材會勘，看見不少檳榔渣、瓶罐、打火機等廢棄物，將編列經費請人維護球場環境，也呼籲大家，球場爭取得來不易，環境維護更需要使用者共同幫忙。

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陳東睦說，球場周邊設有垃圾桶，清潔宣導標語也隨處可見，不懂為何還是有那麼多人抱持僥倖心態「將垃圾留給下一個使用者」，現場雖有監視器可調閱逮人，但仍希望大家自律，不要透過強硬手段才能遏制不法，正當使用球場絕對歡迎，不要變成聚會喝酒處所。

林盈材說，中和里自從球場啟用變得較熱鬧，居民也樂觀其成，但隨之而來是掃不完的垃圾和瓶罐，他上任前就開始打掃球場，現在還是一直整理環境，並多次上網發文希望使用者不要亂丟垃圾，但似乎沒有太大效果，最後只能求救鎮公所。（編輯：郭諭儒）1120106