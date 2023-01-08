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迎兔年 馬公市公所贈春聯民眾參與踴躍

2023/1/8 14:52（1/8 15:36 更新）
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澎湖縣馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，吸引許多民眾前往索取春聯。中央社 112年1月8日
澎湖縣馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，吸引許多民眾前往索取春聯。中央社 112年1月8日
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（中央社澎湖縣8日電）年的腳步近了，馬公市公所舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，今天吸引1000多名民眾前往索取春聯，市長黃健忠除當場揮毫外，還致贈民眾「一元」新春賀卡，祝賀新年快樂。

馬公市公所舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，今天由黃健忠、代表會主席歐銀花與書法學會理事長陳鼎盛等人共同揮毫「福兔迎祥」、「祥兔納福」、「兔躍新程」4字春聯後，17名書法大師展開寫春聯，民眾可依自己喜歡的行書、隸書、草書或篆書等字體春聯，索取2幅，現場還有創意小春聯體驗、歡樂彈珠台闖關遊戲拿小禮物及玉兔迎春DIY活動。

黃健忠與歐銀花表示，市所舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，吸引民眾參與，相信市民索取到大師揮毫的春聯，定會一整年都平安吉祥，並致贈「一元」新春賀卡，祝賀新年快樂。

陳鼎盛表示，2023癸卯年春節揮毫活動，自去年底開始，分赴各機關、學校、社區等現場揮毫，將一直書寫至15日止，共計16場，還有文化局與昇恆昌三號港2場揮毫活動，每場書寫春聯少則400幅，多則超過1000幅，現場供民眾索取。（編輯：黃世雅）1120108

馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，市長黃健忠（右3）、代表會主席歐銀花（左3）與書法學會理事長陳鼎盛（右2）分別揮毫「福兔迎祥」、「祥兔納福」、「兔躍新程」4字春聯。中央社 112年1月8日
馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，市長黃健忠（右3）、代表會主席歐銀花（左3）與書法學會理事長陳鼎盛（右2）分別揮毫「福兔迎祥」、「祥兔納福」、「兔躍新程」4字春聯。中央社 112年1月8日
馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，不少民眾前往索取春聯，市長黃健忠（前中）也現場發送「一元」新春賀卡，祝賀民眾新年快樂。中央社 112年1月8日
馬公市公所8日舉辦「玉兔喜迎春、桃符贈吉祥」活動，不少民眾前往索取春聯，市長黃健忠（前中）也現場發送「一元」新春賀卡，祝賀民眾新年快樂。中央社 112年1月8日
#黃健忠
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