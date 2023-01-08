毛孩急救術 新北動保處：適用CPR把握黃金3分鐘

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新北市動保處8日以新聞稿指出，CPR（心肺復甦術）也適用於家中毛寶貝身上，吹氣時緊握犬貓嘴巴，口對鼻深吹兩口氣，牠的胸腔應有明顯起伏。（新北動保處提供）中央社記者王鴻國傳真 112年1月8日

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（中央社記者王鴻國新北8日電）新北市動保處今天表示，家中飼養犬貓若因意外失去呼吸心跳時，千萬要把握黃金期3到5分鐘，對毛寶貝進行CPR（心肺復甦術），能有效提高毛寶貝被救回一命的機率。

新北市動保處發布新聞稿指出，當人類失去呼吸心跳時可馬上施行CPR急救，CPR也適用於家中毛寶貝身上，若能經由現場施行CPR恢復毛寶貝的心跳或呼吸，能提高毛寶貝被救回機率。

在高溫、悶熱、密閉不通風環境下，或發生車禍、受傷等意外事故時，動保處表示，家中飼養犬貓與人類一樣，可能導致休克、失去生命跡象等狀況，因此對犬貓進行CPR須把握黃金期3到5分鐘。

對毛寶貝進行CPR時，動保處指出，首先要維持呼吸道通暢，檢查毛寶貝呼吸道是否有阻塞，當異物移除後即可進行人工呼吸及胸外按壓，可先以口透過鼻孔吹氣給毛寶貝，每次循環吹氣1到2次，每次吹氣1到2秒，並連續胸外按壓7次，按壓速度約1分鐘按壓80次。

動保處表示，吹氣時緊握毛寶貝嘴巴讓牠的胸腔有明顯起伏，按壓牠心臟正上方，持續吹氣及按壓循環到牠恢復自主呼吸及心跳後，送醫治療，讓專業獸醫師檢查健康狀況。（編輯：戴光育）1120108