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過年大掃除台南大型廢棄物清運量倍增 環局籲先預約

2023/1/9 12:04
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（中央社記者楊思瑞台南9日電）農曆春節將屆，台南市環保局統計近日家具等大型廢棄物清運量約為平時2倍，預計除夕前一週為最高峰，希望民眾可提前大掃除，大型家具則可透過「台南環保通」APP預約載運。

台南市政府環保局代理局長侯俊彥今天透過新聞稿表示，春節前1、2個星期垃圾量大，民眾家中清出來的大型家具、家電等大型廢棄物數量是平時2倍以上，各區清潔隊預約載運專線常滿線，希望民眾提早大掃除或更換家具，分散清運尖峰時間。

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侯俊彥指出，環保局清潔隊員、機具都有一定編制與規模，各區清潔隊員在每年農曆新年前一週幾乎都需要加班，才能應付暴增的家戶垃圾及大型廢棄物，民眾可透過「台南環保通」APP、環保局網站或電話向各區清潔隊預約載運大型廢棄物，讓清潔隊作業更順暢。

侯俊彥表示，環保局也已排妥農曆年節垃圾收運時間，20日小年夜加班收運，21日除夕提早4小時清運至傍晚6時止，22日至24日（大年初一至初三）全市停收垃圾，25日（初四）恢復正常。（編輯：陳仁華）1120109

#侯俊彥
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#大掃除
侯俊彥
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