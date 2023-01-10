更多編輯台推薦新聞：
台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲
文化

台北愛樂少年樂團音樂會 挑戰一口氣演奏10首全國大賽決賽指定曲

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看
生活

健保卡遺失損毀可用手機補辦 申請流程這裡看

中央社啟事
社會

中央社啟事

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換
生活

換新鈔地點速查 台銀合庫郵局等454家分行13至19日可換

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

安心過好年 盧秀燕宣布台中育兒津貼提前發放

2023/1/10 14:58（1/10 15:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
為讓家中育有學齡前0到6歲幼兒的家庭安心過好年，台中市長盧秀燕（圖）10日在市政會議中宣布，例行在月底才發放的台中市育兒津貼將提前於19日完成發放。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月10日
為讓家中育有學齡前0到6歲幼兒的家庭安心過好年，台中市長盧秀燕（圖）10日在市政會議中宣布，例行在月底才發放的台中市育兒津貼將提前於19日完成發放。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月10日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者郝雪卿台中10日電）例行在月底才發放的台中市育兒津貼，為了讓家中育有學齡前0到6歲幼兒的家庭安心過好年，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將提前於19日完成發放。

盧秀燕在市政會議中表示，家中育有學齡前0歲至未滿6歲幼兒，政府例行於月底前撥入新台幣5000元至7000元不等（依胎次有所不同）的育兒津貼，因應20日起的春節連假，教育局及社會局將提早於19日完成發放。

由於育兒津貼及托育補助今年開始不排富，盧秀燕說，加上5歲至入國民小學就學前補助擴及非就學幼兒，全市新增1.2萬名幼兒受惠；提醒符合規定的家長記得提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視實際入帳情形，以免影響自身權益。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

台中市政府社會局說明，盧秀燕在上一屆任內推動「公托公幼倍增計畫」，且市府為使市民敢生、敢養，生育津貼由1胎1萬元倍增為1胎2萬元。

針對育有0至12歲兒童的市民，社會局表示，市府更加碼推出「台中市育兒租金補貼」，育有1名子女補助4000元、2名補助8000元、3名以上補助1萬2000元，未來市府也會持續推動，廣設優質、平價的教保托育環境，並爭取更多福利，讓家長敢生敢養，打造全台最友善的幸福城市。（編輯：陳仁華）1120110

#盧秀燕
#台中市政府社會局
#台中市
盧秀燕
中市公有停車場春節暫停收費5天 民代籲延長實施中市岸裡國小專科教室動土 1、2樓作里民活動中心
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族