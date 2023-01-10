安心過好年 盧秀燕宣布台中育兒津貼提前發放

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為讓家中育有學齡前0到6歲幼兒的家庭安心過好年，台中市長盧秀燕（圖）10日在市政會議中宣布，例行在月底才發放的台中市育兒津貼將提前於19日完成發放。（台中市政府提供）中央社記者郝雪卿傳真 112年1月10日

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（中央社記者郝雪卿台中10日電）例行在月底才發放的台中市育兒津貼，為了讓家中育有學齡前0到6歲幼兒的家庭安心過好年，台中市長盧秀燕今天在市政會議中宣布，將提前於19日完成發放。

盧秀燕在市政會議中表示，家中育有學齡前0歲至未滿6歲幼兒，政府例行於月底前撥入新台幣5000元至7000元不等（依胎次有所不同）的育兒津貼，因應20日起的春節連假，教育局及社會局將提早於19日完成發放。

由於育兒津貼及托育補助今年開始不排富，盧秀燕說，加上5歲至入國民小學就學前補助擴及非就學幼兒，全市新增1.2萬名幼兒受惠；提醒符合規定的家長記得提出申請，並於津貼領取期間，定期檢視實際入帳情形，以免影響自身權益。

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台中市政府社會局說明，盧秀燕在上一屆任內推動「公托公幼倍增計畫」，且市府為使市民敢生、敢養，生育津貼由1胎1萬元倍增為1胎2萬元。

針對育有0至12歲兒童的市民，社會局表示，市府更加碼推出「台中市育兒租金補貼」，育有1名子女補助4000元、2名補助8000元、3名以上補助1萬2000元，未來市府也會持續推動，廣設優質、平價的教保托育環境，並爭取更多福利，讓家長敢生敢養，打造全台最友善的幸福城市。（編輯：陳仁華）1120110