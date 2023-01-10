竹縣辦柑桔美食生活節 行銷農特產

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（中央社記者郭宣彣新竹縣10日電）新竹縣長楊文科今天表示，現在正是柑桔採收期，新竹縣府將在14、15日舉辦「2023新竹縣柑桔美食生活節」，讓民眾了解柑桔產地，不僅吃得健康有保障，也藉此行銷竹縣農特產。

新竹縣政府今天舉辦「2023新竹縣柑桔美食生活節」宣傳記者會，縣長楊文科致詞表示，活動將於1月14、15日在新竹縣政府前廣場登場，而這次活動安排有寶寶抓柑桔計量賽、野餐佈置比賽等，邀請民眾來參加。

楊文科表示，新竹縣包含寶山、北埔、峨眉、新埔、關西等鄉鎮都盛產柑桔，年產值可達上億，柑桔果實多汁、甜美，不少外縣市的民眾收到新竹縣的柑桔，讚不絕口，歡迎民眾來採購。

農業處長范萬釗接受媒體聯訪表示，新竹縣種植柑桔面積達2200公頃、產量約4萬、5萬斤，每年產值超過新台幣8億元，今年雖因受到寒流、乾旱影響，產量減少4成，不過柑桔的甜度都特別高，品質也很好。

范萬釗說，柑桔美食生活節活動期間也安排有音樂展演、茶花苗發放、食農教育等，透過活動行銷竹縣柑桔打開知名度。（編輯：李錫璋）1120110