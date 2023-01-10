桃園燈會未來兔成富岡地標 小提燈限量發放

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2023桃園燈會將在2月1日至12日於楊梅富岡開展，市府10日舉辦主燈暨小提燈亮相記者會。中央社記者葉臻攝 112年1月10日

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（中央社記者葉臻桃園10日電）2023桃園燈會將在2月1日至12日於楊梅富岡開展。桃園市長張善政今天說，主燈「FUTU未來兔」高達14公尺、重達30噸，是醒目的地標，燈會期間也有限量的「幸福兔」小提燈。

桃園市政府下午舉辦2023桃園燈會主燈暨小提燈亮相記者會，張善政出席時說，本次燈會自富岡車站出發，沿途街景裝飾著各式客家燈組，其中主燈「FUTU未來兔」座落於富岡運動公園，燈組高達14公尺、重達30噸，是相當醒目的地標。

張善政表示，燈會期間，主燈「FUTU未來兔」將在平日晚間6時至9時30分，假日晚間6時至10時，展演每次5分鐘的主燈秀；「幸福兔」小提燈將在2月1日、4日、5日、11日及12日下午5時，在富岡運動公園籃球場及伯公岡公園天幕限量發放。

桃園燈會主燈設計師及策展人劉治良表示，「FUTU未來兔」音譯「富兔」取自富岡地名，英文名FUTU則取自英文未來future的縮寫，象徵在疫情過後，迎向全新的未來；燈組的機翼代表坐擁機場及天空的城市，並邀請金曲音樂大師林強創作主題音樂。

桃園市政府觀光旅遊局表示，「幸福兔」小提燈是由紙雕小提燈原創人洪新富及桃園在地藝術家蕭民遠共同打造，身體由8個圓形組合片互扣而成，寓意「圓融、圓滿」，身上的圖案則為復興櫻花、客家桐花、石門槭樹、繽紛花彩節等；小提燈提把則為紅蘿蔔形狀。

此外，「幸福兔」提繩不僅可變成手環，還可化身套圈圈套住兔子耳朵，特別採用雙面設計，一面粉色、一面嫩黃色。

觀旅局也說，本次燈會有「富岡火車站－迎賓燈區」、「富岡運動公園－主燈區」、「伯公岡公園－傳統燈區」、「民生池埤塘－水域燈區」4大燈區，燈會期間搭乘火車賞燈可抽黃金墜飾，詳情可參考桃園燈會官網查詢。（編輯：張銘坤）1120110

2023桃園燈會2月1日至12日將在楊梅富岡登場，市府10日舉辦主燈暨小提燈亮相記者會，燈會期間將限量發放「幸福兔」小提燈。中央社記者葉臻攝 112年1月10日