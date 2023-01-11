因應春節 花蓮育兒津貼及就學補助提前發放

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（中央社記者張祈花蓮縣11日電）中央補助育兒津貼、未就讀準公幼的5歲到國民小學前幼兒就學補助，原定月底發放，因應農曆春節，花蓮縣府提早到月中入帳；另外，育兒津貼今年取消排富規定，符合資格者可儘早申請。

花蓮縣政府教育處今天新聞稿指出，中央補助的育兒津貼、就學補助金額為新台幣5000元至7000元不等，全縣領取育兒津貼共3000多人，就學補助400多人。

教育處特殊及幼兒教育科長鄒逢益表示，育兒津貼及就學補助以往是隔月30日發放，1月適逢農曆春節，不少家長反映希望提早發放，縣長徐榛蔚指示1月撥款期程從月底提前到15日，目前教育處正著手進行發放作業。

教育處指出，中央今年起取消育兒津貼排富規定，家庭綜合所得稅率20%以上也可提出申請，教育部正研議修訂補助作業要點，預計將採原申請方式，家長可向幼兒戶籍所在地鄉鎮市公所申請。

另外，吉安鄉北昌地區近年因人口移入，幼兒園需求增加，教育處辦理北昌國小新建附設幼兒園工程，已完成招標，預計明年完工，可增加3歲到5歲2班共60人、2歲專班2班32人，共可增加收托92人。

依教育處統計，配合中央準公共教保服務政策，全縣43所私立幼兒園，已有36所簽訂為準公共幼兒園，降低家長托育負擔。（編輯：孫承武）1120111