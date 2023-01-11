苗124乙線南庄三灣間易肇事路段 縣府會勘擬改善

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苗栗縣政府工務處11日邀集會勘南庄鄉往來三灣鄉重要道路124乙線南庄田美攔河堰附近易肇事路段，向交通部爭取辦理拓寬改善。（苗栗縣政府提供）中央社記者管瑞平傳真 112年1月11日

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（中央社記者管瑞平苗栗縣11日電）苗栗南庄往來三灣重要道路苗124乙線，在南庄田美攔河堰附近，因路幅緊縮又有連續彎道、坡度起伏等危險因素，事故頻傳，縣府工務處今天會勘，向交通部爭取辦理拓寬改善。

苗栗縣政府工務處長古明弘指出，苗124乙線西起三灣鄉下員林，往東延伸至南庄鄉桂竹林，全長7.869公里，全線在6.1公里處前的路寬維持12公尺，但剛過南庄田美攔河堰後，因受限地形緊縮為8公尺，且多處彎道並有坡度起降，大型車輛與機車同一車道，交通事故頻傳，成為一處易肇事路段。

古明弘表示，苗124乙線為苗栗縣三灣與南庄2鄉民眾往來交通要道，更是觀光產業的重要動脈，亟須拓寬改善的危險路段總長約1000公尺。

苗栗縣長鍾東錦今天會同工務處及地方人士實地現勘，分別就原路辦理拓寬及截彎取直，或自土地公廟附近沿河川法線採高架方式2項改善方案交換意見。

工務處指出，初步評估若採舊路拓寬並截彎取直方案，經費約需新台幣8200餘萬元；如採高架方式，因涉及徵收用地相關事宜，技術方面不成問題，但經費龐大。

鍾東錦會勘結束後，初步作成「兩案並陳」決議，指示工務處盡快將兩個方案更精確的圖表資料備齊，近期內邀集公路、工務及地方人士進一步討論，再擇定其中一個最佳方案執行。（編輯：李錫璋）1120111