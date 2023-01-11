彰化與一卡通推數位幸福餐券 持學生證超商可領午餐

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（中央社記者吳哲豪彰化11日電）彰化縣政府今天召開記者會宣布和一卡通公司合作推出數位幸福餐券；放寒假後，弱勢學童只要持數位學生證，就可到超商超市領取餐點當午餐，全縣有逾萬名學童可受惠。

彰化縣政府在縣府中庭開記者會，宣布和一卡通電子票證公司合作，推出「數位化幸福餐券」，縣長王惠美說，寒假即將來臨，縣府希望藉由數位化幸福餐券，照顧弱勢學童。

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王惠美指出，彰化縣在寒暑假期間針對經濟弱勢學童，提供免費營養午餐，以前都是採取紙本餐券換取餐點，縣府和一卡通公司合作，推動數位化幸福餐券，學童只要拿著數位學生證，就能到超商超市領取餐點。

縣府教育處表示，全縣有1萬832名學童可領取數位化幸福餐券，且為因應通貨膨脹，原本每餐新台幣50元提高到國小每人每餐55元，國中每人每餐60元，超商也跟著加碼，讓學童持面額55至60元的餐券，可兌換62至72元的餐券。（編輯：陳仁華）1120111