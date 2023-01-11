台3線阿婆灣固定測速照相桿10日啟用 限速40公里

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

嘉義縣警局表示，為防制危駕、保護用路人安全並落實全天候速度管理，2022年底在台3線鄰近阿婆灣的305.8K處設置固定式雷達測速照相桿，10日啟用執法，提醒用路人請確實依規定限速40公里行駛。（警方提供）中央社記者蔡智明傳真 112年1月11日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣11日電）嘉縣警局在台3線鄰近阿婆灣305.8K處設置固定式雷達測速照相桿，昨天啟用執法，用路人行經此路段請依照規定限速40公里行駛；警方也指出，去年在台3線加強執法，重機事故已明顯降低。

嘉義縣警察局今天發布新聞稿表示，積極防制台3線重機交通事故，嘉義縣警察局自去年4月起針對澐水至大埔路段展開加強執法，強力取締無照（越級）駕駛、超速、跨越雙黃線及不當連續超車等違規，經統計交通事故件數已較110年同期降低27%，成效顯著。

縣警局表示，為防制危駕、保護用路人安全，並落實全天候速度管理，去年底在台3線鄰近阿婆灣的305.8K處設置固定式雷達測速照相桿，昨天啟用執法，提醒用路人行經此路段時，請確實依照規定限速40公里行駛。

另外，嘉義縣現有測速照相桿20處，去年共舉發超速違規2萬2341件，其中以159線（南壇段水月橋）舉發4987件最多，台19線73.1K（六美國小）2534件次之，台1線277.51K（水上南靖段）2304件排第三。

交通隊指出，159線南壇段水月橋測速照相桿自設置以來，取締件數均居高不下，是因為此路段為新港與北港地區間重要聯絡道，車流量較大，限速60公里，且道路筆直，駕駛人易踩油門加速，導致車速超過70公里而被拍照取締。（編輯：陳仁華）1120111