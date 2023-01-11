桃猿隊球星到金門分享經驗 學童樂翻獲益多

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（中央社記者黃慧敏金門縣11日電）中華職棒樂天桃猿隊球星朱育賢、郭嚴文和陳禹勳今天到金門，指導本地國中小棒球隊員。小球員見到在電視上才能看到的球星，十分興奮，卯起勁來學，獲益良多。

金門縣體育會棒球運動委員會主委陳滄江受訪表示，朱育賢等人是由縣長室秘書王中聖引介，由旅居桃園的桃園市浯江金門同鄉會理事長李寧源安排，今明2天在金門展開棒球運動推廣回饋活動。

金門縣教育處發布新聞表示，活動下午在縣立棒球場登場，中正國小和金寧中小學校棒球隊64名小球員參加。朱育賢等人下場指導，傳授接傳球、揮棒等基本動作，並進行投打技巧與經驗分享。

李寧源等人代表樂天桃猿職棒隊贈送小朋友紀念球衫及球帽。教育處長黃雅芬、中正國小校長蔡雪芳、陳滄江和金城鎮民代表許燕輝等人觀禮，眾人感謝球星遠道而來，犧牲自己的假期，為金門棒球運動盡心力，提升地區小選手球技。

據了解，李寧源是自掏腰包邀請球星來金指導，並順道參訪金門。而李寧源的兒子李康聖曾是桃園平鎮高中青棒隊國手，這次隨行一起指導，並解答小朋友有關棒球運動的疑問。

桃猿隊球星明天將訪問金鼎國小，陳滄江表示，樂天桃猿隊副董事長川田喜則也將在明天來金，拜會副縣長李文良及金酒公司董事長謝世傑。（編輯：郭諭儒）1120111