北市府列管12件大型違建 首波4汽修廠2月須自拆

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（中央社記者劉建邦台北13日電）台北市建管處今天表示，專案規劃拆除300平方公尺以上大型違建，今年有12件，其中4件位於中山區、內湖區的汽車修理廠，已通知業者2月上旬前自拆，逾期未改善就強拆並收費。

台北市政府建築管理工程處指出，為貫徹拆除民國84年後已查報、且逾300平方公尺的大型違建，今年起針對違規情節嚴重的大型違建，設置專案進行拆除。

大型違建拆除順序，建管處的新聞資料表示，是依違建面積大小、查報年度，以及是否屬於拆後重建等項目作為評點標準排序。

建管處指出，位於中山區濱江街、內湖區安康路的4件大型違建皆為汽車修理廠，因使用人自行搭設相關設施，違建面積介於1200平方公尺至1800平方公尺，經派員查察，確定違反建築法規定，已發文通知違建所有人自行拆除，若2月上旬仍未拆除，將派員強拆並收代拆費。

有關代拆費用，建管處表示，視建物構造及類別而有不同收費，若為鐵皮，拆除費為每平方公尺新台幣350元，若以違建面積1500平方公尺計算，拆除費約50萬餘元。

建管處指出，今年設專案拆除的大型違建另有8件，大部分在中山區、內湖區，違建範圍皆超過300平方公尺以上，預定4月、7月發文通知業者先自拆，若逾期未改善，將派員強拆。

建管處表示，違建所有人不要心存僥倖擅自搭蓋違建，已列管有案的違建也應盡速配合改善拆除，若逾期未拆，將依法派員到場強制拆除，後續將收取代拆除費。（編輯：戴光育）1120113