桃園中壢五權里自來水爆管 停水2366戶搶修

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桃園市中壢區五權里13日有自來水管破裂漏水，經發局表示，由於上午自來水公司在搶修另一處路基掏空問題，14日才針對五權里水管爆裂漏水進行搶修，下午4時停水2366戶，預計晚間8時恢復供水；經發局長張誠（白色外套者）親自到場了解狀況。（桃園市經發局提供）中央社記者葉臻傳真 112年1月14日

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（中央社記者葉臻桃園14日電）桃園市日前因龍潭三坑抽水站原水管爆管，造成約33萬戶停水。中壢區五權里昨天又發生爆管，自來水公司今天停水2366戶進行搶修，預計晚間8時恢復供水。

桃園市龍潭區三坑抽水站原水管7日上午破漏，導致約33萬戶停水，台灣自來水股份有限公司原計8日上午逐步復水，但受作業因素影響，10日上午才全數完成復水。中壢區五權里昨天又有自來水管破裂漏水，附近有住戶反應無水可用。

桃園市政府經濟發展局公用事業科長游慧玲向中央社表示，五權里經自來水公司調查，當時因為加壓供應該區的自來水，大量自來水向路面下滲透，但該區仍正常供水；缺水用戶經查，是間接加壓設備相關問題，與管線漏水無關。

桃園市政府經濟發展局表示，由於昨天上午自來水公司在搶修另一處路基掏空問題，今天才針對五權里水管爆裂漏水進行搶修，為此在下午4時針對中壢區2366戶進行停水，預計在今天晚間8時恢復供水。

經發局表示，經台水檢測後，初步判斷「五族二街」周邊水壓低的原因是水管破裂，但與7日爆管事件無直接關係，目前持續維修，並協調消防水車在不影響勤務的前提下提供緊急用水，若停水時間超過24小時，也協調台水公司派水車提供飲用水，目前尚無缺水情況。

桃園市政府經濟發展局長張誠表示，桃園市很多地方管線使用超過40年，近期地震頻繁，可能導致地下水管破裂，多處滲漏水，甚至會掏空路基，影響交通安全。

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張誠表示，將要求自來水公司先朝兩個方向優化，首先是緊急遮斷閥的設置，將災損控制在一定範圍內；其次，則是間接加壓設備觀念的建立，因為民間高樓層房舍無低處水塔或間接加壓設備，若遇到供水吃緊狀況，即使自來水公司提供合乎標準的「低」水壓，亦無法滿足民眾將水塔放在樓層屋頂的需求。

張誠說，針對民眾反映若遭逢停水，台水公司提供的資訊不足，對此也已請民政局啟動區公所系統，主動探詢各區各里，是否仍有供水不穩定之需求，未來市府也會在不影響消防勤務的前提下，先調派消防水車支援里長，並聯絡水公司派員搶修。（編輯：張銘坤）1120114