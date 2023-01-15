澎坊壓軸客製化揮毫 民眾爭相索取

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（中央社澎湖縣15日電）昇恆昌澎坊免稅店今天舉辦「癸卯年春節揮毫」活動，澎湖書法學會書法家現場為民眾書寫客製化春聯，吸引民眾和遊客索取。

澎坊免稅店「癸卯年春節揮毫」活動，今天下午在澎三號港舉行，澎湖書法學會理事長陳鼎盛率15名書法家，現場為民眾書寫春聯，現場充滿過年的氛圍。

澎坊免稅店表示，寫春聯是春節不可或缺的習俗，澎坊在澎湖深耕15年，每年歲末壓軸都會舉辦春節揮毫活動，邀請書法學會15名書法大師們為民眾、遊客書寫客製化或創意的春聯，吸引民眾排隊索取，同時還提供600組兔年福袋，今天起至24日止受理線上預購與現場購買，數量有限，最大獎為電動機車1部。

陳鼎盛表示，2023癸卯年春節揮毫活動列車，今年共書寫16場次，昇恆昌澎坊三號港揮毫是今年最後一場，每場書寫春聯400幅至1000幅都有，累積書寫近萬幅春聯。（編輯：黃世雅）1120115