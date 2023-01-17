企業民團響應台灣燈會 逾40座燈飾將搶先亮相

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（中央社記者劉建邦台北17日電）「2023台灣燈會在台北」將於2月初登場，台北市產業局今天表示，有18家企業及民間團體響應活動，在各行政區設置超過共40餘座燈飾，其中以信義區最多，將陸續點燈開展。

台北市產業發展局召開企業響應台灣燈會記者會，北市府副秘書長張溫德致詞時說，「2023台灣燈會在台北」是COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情暫緩的首場大型活動，規劃4大展區、1座主燈、6座副燈，範圍達168公頃、展出300件以上作品，並串連各行政燈區。

他指出，「2023台灣燈會在台北」以城市型燈會展出，除主展區由交通部觀光局和北市府規劃佈展外，並鼓勵企業及民間團體在各行政區建物大樓或空間，以燈飾妝點裝置，共同參與燈會，獲18家企業及民間團體響應，贊助40餘座燈飾。

產業局表示，18家企業及民間團體響應燈會的燈飾，將陸續開展，包含大安區、信義區等行政區都有設置，民眾可提前賞燈。

產業局指出，像全聯實業在四季酒店預定地旁展出燈飾，是透過和國際知名土耳其藝術團隊合作，以LED打造迷宮藝術裝置，搭配台北大數據作背景的AI動畫光影，讓參觀者感受不斷變化的光影迷宮。

產業局表示，遠東SOGO與北市府合作的2座燈飾，分別在忠孝館及復興館展出，其中SOGO復興館是台灣燈會展區起點，從捷運忠孝復興站2號出口前就可看到大型兔子洞，盼民眾可感受觀覽台北之美。

北市府指出，2023台灣燈會是睽違23年後，才回到台北舉辦，活動期間為2月5日至19日；燈會最新消息可至官方網站查詢。（編輯：方沛清）1120117