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助花蓮弱勢長輩過好年 歲末募集愛心物資

2023/1/17 15:11（1/17 15:21 更新）
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花蓮縣老人暨家庭關懷協會長期關懷與全年送餐的長者約600人，花蓮市農會於歲末募集愛心物資，17日舉行捐贈儀式，希望長輩都能過好年。中央社記者李先鳳攝 112年1月17日
花蓮縣老人暨家庭關懷協會長期關懷與全年送餐的長者約600人，花蓮市農會於歲末募集愛心物資，17日舉行捐贈儀式，希望長輩都能過好年。中央社記者李先鳳攝 112年1月17日
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（中央社記者李先鳳花蓮縣17日電）花蓮縣老人暨家庭關懷協會長期關懷與全年送餐的長者約600人，花蓮市農會於歲末募集愛心物資，讓長輩過個好年；花蓮市公所則透過外燴方式送18桌的愛心年菜到黎明教養院。

花蓮縣老年人口快速成長，政府的福利資源有限，提供專業服務的民間團體更是有限。發起人蔡智全及籌備會主任委員楊傑結合熱心社會公益的伙伴成立花蓮縣老人暨家庭關懷協會（簡稱老家），19年來服務弱勢獨老及貧困家庭。

花蓮市農會今天捐出1200多公斤的物資以及新台幣5萬元給老家，志工將在春節前逐一發放給弱勢長輩和貧困家庭，讓他們過個溫飽的農曆年。

花蓮市農會理事長陳保成接受媒體聯訪表示，每年歲末捐助老家已10多年，今年農民收成沒有往年好，捐助的蔬果類不多；但家政班發起義賣活動，農會所有員工非常踴躍捐獻，拋磚引玉希望更多企業重視弱勢民眾的需求。

花蓮市公所昨天透過外燴方式送了18桌的愛心年菜到黎明教養院，市長魏嘉彥說，市公所透過外燴方式提前讓院生們圍爐過年已經辦理10年，希望在歲末年終時能為院生帶來滿滿的愛與溫暖。

黎明教養院長邱淑義說，感謝花蓮市公所連續多年提供愛心年菜，讓院生深切感受到圍爐歡聚的氛圍。這幾年來，能夠返家的院生愈來愈少，每個孩子都非常期待在春節期間的美好宴席，感謝市公所團隊，也感謝社會大眾的持續關心。（編輯：謝雅竹）1120117

花蓮市公所透過外燴方式送了18桌的愛心年菜到黎明教養院，希望在歲末年終時能為院生帶來滿滿的愛與溫暖。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
花蓮市公所透過外燴方式送了18桌的愛心年菜到黎明教養院，希望在歲末年終時能為院生帶來滿滿的愛與溫暖。（花蓮市公所提供）中央社記者李先鳳傳真 112年1月17日
#花蓮市公所
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