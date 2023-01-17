三井LaLaport試營運首日 周邊湧入大批車潮

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

位於台中市東區的三井LaLaport大型購物中心，南館17日起試營運，大批人潮與車潮上午開始湧入周邊道路。中央社記者蘇木春攝 112年1月17日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇木春台中17日電）位於台中市東區的三井LaLaport大型購物中心，南館今天起試營運，周邊湧入大批人潮與車潮。台中市政府表示，將視車流持續滾動檢討，並請業者加強交管人力、進行周邊道路交通疏導作業。

三井LaLaport今天在春節連續假期前夕開始試營運，由於商場緊鄰中部地區最大的傳統市場建國市場，無論是前往商場或採辦年貨，預期將湧入大量人潮及車潮，相關單位無不嚴陣以待。

今天上午營業時間未到記者前往觀察，發現大批人潮車潮湧入周邊道路，購物中心建置的停車場開幕不到1小時就被停滿，且樂業二路至建成路段、樂業二路至進德路及忠孝路、復興東路口都造成堵車現象。

市議員陳雅惠透過文字稿表示，今天試營運首日，已出現交通堵塞亂象，她建議除協調交管人員多注意交通疏解，並規畫相關完善接駁車、附近交通號誌秒數評估彈性調整，及提供醒目相關停車場資訊等措施，長遠之計，希望自台糖湖濱生態園區一帶，開挖地下停車場規畫停車空間，有效紓解交通停車問題。

台中市政府發布新聞稿表示，東區百貨商場今天起試營運，交通局在試營運前已進行一連串交通調整作為，包含設置標誌標線與號誌時制滾動調整，除在建成路、進德路、忠孝路、振興路、大興街的多岔路口增設行人號誌燈，也在樂業二路及進德路人行道增設禁止停車標誌。

市府指出，交通局今天也派員至現場觀察車流運行及交通維持措施執行狀況，業者均已設置完成相關導引牌面，並於周邊道路配置交管人力進行交通疏導，同時規畫2處替代停車場，啟動接駁車運行。

交通局與警察局也加派拖吊車至周邊道路密集執法，進入商場車流整體順暢，後續將視車流持續滾動檢討，並請業者加強交管人力、進行周邊道路交通疏導作業。

三井LaLaport今天告訴中央社記者，有關交通方面，設施將配合相關單位的交通疏導計畫落實執行，有不盡完善之處，也會持續改善。（編輯：黃世雅）1120117