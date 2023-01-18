燈會文宣品放蔣萬安家人賀卡 議員批馬屁文化延伸

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（中央社記者劉建邦台北18日電）台北市議員何孟樺等人指出，市府送台灣燈會文宣品內的賀卡，是市長蔣萬安與家人合照，沒燈會資料，是馬屁文化延伸。北市府今天說，蔣萬安將迎接新生兒，藉此分享喜悅。

民進黨台北市議員何孟樺透過臉書（Facebook）指出，蔣萬安先前提到杜絕馬屁文化，卻以台灣燈會名義，夾帶私人賀卡，台北市政府先前把要宣傳台灣燈會的文宣品提袋送到議會，但發現提袋外頭印有燈會主視覺，內有餅乾、餅乾糖漿、小燈球等，卻沒燈會相關資訊，只有蔣萬安一家人的賀卡。

她說，蔣萬安以台灣燈會的名義，夾帶自我宣傳的新年祝福卡片，觀感不好，難道先前提到杜絕馬屁文化，只是說說而已嗎？

民進黨台北市議員林延鳳在臉書（Facebook）表示，年節將至，議員近期收到由北市府秘書室送來署名蔣萬安的禮盒，打開後發現，禮盒內附的卡片，竟是蔣萬安一家人的合照，且有蔣及妻子和大兒子的簽名。

她說，這是2023年台灣燈會的宣傳品，內卻放蔣萬安與家人的合照，質疑這樣使用市民納稅錢正確嗎？根本以行政資源在自我宣傳，且是馬屁文化延伸。

北市府發言人羅旺哲回應媒體詢問表示，台灣燈會在台北的賀禮是希望能協助更多人推廣台北觀光，才會送上光源兔的餅乾等宣傳品，藉此推廣燈會，而因蔣萬安將迎接第3胎，希望用此方式，與大家分享喜悅。

北市府先前發放的兔年春聯為「兔來萬安」，被議員認為印有蔣萬安的名字，而北市消防局日前辦活動時，現場則掛有「台北萬安」字樣，市府當時回應，蔣萬安已要求各局處，別再用「萬安」當文宣，嚴禁馬屁文化。（編輯：李亨山）1120118