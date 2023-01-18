南投埔里國小期末考疏失重考 縣府要求檢討

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（中央社記者蕭博陽南投縣18日電）南投縣埔里國小五年級13日期末考試，由於數學科偏難，有班級延長考試時間，造成各班收卷時間不一致，甚至壓縮社會科考試時間，校方今天重考；針對疏失，縣府要求學校檢討。

埔里國小昨天發通知給家長表示，13日進行數學科、社會科考試，由於數學科題目偏難，因此延長時間讓學生應試，造成部分班級壓縮到社會科評量時間，各班收卷時間也未統一，造成考試整體公平性有出入，經與五年級各班開會討論，決定今天重考數學科、社會科。

學童原本開心準備放假，還有班級要舉辦期末同樂會，好心情被重新考試打壞；有家長向媒體表示，能理解基於公平性重考，但出題拿捏難易度不當，有班級延長作答時間，部分班級準時收卷，應試時間長短不一，校方疏失最後卻由學生承擔。

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對此，南投縣政府教育處今天回應，有關埔里國小五年級期末評量疏失造成學生重考，學校定期評量紙筆測驗，應組成命題與審題小組，兼顧評量內容難易度與鑑別度，評量時，學校應規劃嚴謹且具一致性標準程序來辦理，以維護評量公平、公正。

教育處指出，南投縣長許淑華已要求教育處請學校檢討改進，並責成學校必須建立完善評量機制，以利公平、有效檢測學習成果，不要造成學童及家長額外困擾。（編輯：郭諭儒）1120118