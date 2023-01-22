南鯤鯓代天府抽國運籤 廟方：上上籤象徵盛世

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（中央社記者楊思瑞台南22日電）台南南鯤鯓代天府今天舉辦抽國運籤活動，抽出籤首為「唐太宗令武媚娘賞花」籤詩，廟方認為是「上上籤」有象徵唐朝盛世之意，相信在政府與民間合作努力下，國運會步步高升。

國定古蹟南鯤鯓代天府有「台灣王爺總廟」美名，平時香火鼎盛，2011年起於農曆大年初一舉辦抽國運籤活動，全程依古禮進行，從籤筒抽出籤後需擲出3次聖筊才能落定，過程嚴謹，每年抽國運籤活動都吸引不少民眾前往觀看。

今天抽國運籤活動由南鯤鯓代天府董事長陳浚鎰代表擲筊，總幹事侯賢遜擔任抽籤官，在第2支籤抽出後就擲出3個聖筊，現場響起歡呼聲。

今年抽出的籤首為「唐太宗令武媚娘賞花」，籤詩內容「于今此景正當時，看看欲吐百花魁，若能遇得春色到，一灑清吉脫塵埃」。

陳浚鎰接受媒體聯訪表示，唐太宗代表唐朝盛世，這是支很好的籤，相信台灣的國運會在政府執政及百姓努力下步步高升。

侯賢遜說，今年抽出的可說是「上上籤」，相信今年會是國泰民安的一年，經濟與民生方面都很好。

南鯤鯓代天府抽國運籤曾連兩年抽出同一籤詩，也曾出現抽完籤筒內60支籤卻因擲不出3個聖筊而從缺情況，2015年因抽中「武則天坐天」籤詩，被外界解讀為預測會由身為女性的總統蔡英文當政，引發各界熱議。（編輯：戴光育）1120122