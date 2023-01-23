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U12世界盃掛帥 2023年台南重要棒球賽事多

2023/1/23 12:46
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（中央社記者楊思瑞台南23日電）2023年U12世界盃少棒賽預定7月在台南市舉行，加上5月的全國少棒錦標賽及10月的全國運動會棒球項目，台南市今年將主辦多項重要棒球賽事，市府積極規劃，邀民眾到台南看球。

台南市政府今天新聞稿指出，台南今年1月初辦理巨人盃青少棒賽、1月中辦理台南市華南金控盃少棒選拔賽、5月將舉辦華南金控盃全國少棒錦標賽、7月有U12世界盃少棒賽，10月迎接全國等級最高的綜合性運動賽會全國運動會，其中包含棒球運動項目，等於一整年都有重要比賽。

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台南市長黃偉哲透過新聞稿表示，棒球一直是台南市體育重點發展項目，市府每年挹注相當多經費協助基層棒球發展，舉辦這麼多棒球比賽，顯示市府對棒球運動項目的重視及支持，其中U12世界盃少棒賽今年將是第5度承辦，市府全力規劃每一場優質賽事，盼將台南打造成棒球聖地。

台南市體育局長陳良乾指出，一連串棒球賽事點燃棒球迷的熱情，台南市各級賽事代表隊選拔及集訓作業已陸續展開，將全力備戰，盼能交出好成績，也希望民眾能踴躍到球場為選手們加油。（編輯：張雅淨）1120123

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