更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查
生活

過年快篩陽怎麼辦？北市20醫院百家診所視訊看診這裡查

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
湯布院椿旅館：李姓旅客已致電道歉允賠全額 仍歡迎台灣人到訪
首頁 / 地方

大年初二查某囝日 澎湖娘家宴最具團圓味

2023/1/23 15:18（1/23 15:36 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴活動，23日有馬公烏崁等社區在COVID-19疫情逐步趨緩後恢復舉辦，親友同場聯誼，年節另類團圓聚會。中央社 112年1月23日
大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴活動，23日有馬公烏崁等社區在COVID-19疫情逐步趨緩後恢復舉辦，親友同場聯誼，年節另類團圓聚會。中央社 112年1月23日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社澎湖縣23日電）大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴今天在馬公烏崁等社區恢復舉辦，親友同場聯誼，另類團圓聚會成為年節回娘家時，最具親情的年味。

澎湖「牽手回娘家、鄉親大團圓」娘家宴活動，今年有馬公烏崁、湖西青螺、紅羅、鼎灣等社區，在COVID-19疫情逐步趨緩後恢復舉辦，各席開有40至70餘桌，規模都比往年小，其中最為盛大的白沙赤崁社區，今年因疫情趕辦不及，同社區的後壁宮則將在24日首辦團圓宴50餘桌。

馬公烏崁社區娘家宴中，除了市長黃健忠外，馬公市民代表會正副主席歐銀花與莊國輝、前馬公市長葉竹林、民進黨澎湖縣黨部主委顏家康等人都到場與鄉親同慶。

黃健忠表示，烏崁娘家宴受疫情影響停辦了2年，今年重新復辦，透過娘家宴活動，除了圍爐團圓外，更能提升鄉親的凝聚力，未來還要持續維持這項活動。

一名自中壢返回澎湖過年的洪姓女子表示，只要社區有辦娘家宴，阿公都會訂2桌，讓返澎過年的子女兒孫們一起圍爐，除了享受難得的美味，也可利用這一年難得一見的機會，開心與親友敘舊一番。

澎湖初二回娘家的「娘家宴」，最早是由白沙赤崁開辦，先後有不少村里跟進，出嫁的女兒、女婿攜家帶眷返澎過年，與長輩、鄉親圍爐敘舊，參與最有人情味的「娘家宴」，因疫情影響，已有2年未辦，今年部分村里恢復辦理。（編輯：張雅淨）1120123

大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴活動23日在馬公烏崁等社區恢復舉辦，親友同場聯誼，氣氛熱鬧。中央社 112年1月23日
大年初二「查某囝日」，澎湖特有的娘家宴活動23日在馬公烏崁等社區恢復舉辦，親友同場聯誼，氣氛熱鬧。中央社 112年1月23日
#黃健忠
#澎湖縣
#歐銀花
黃健忠
迎兔年 馬公市公所贈春聯民眾參與踴躍
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族