更多編輯台推薦新聞：
春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景
生活

春節來趟人文自然之旅 拜土地公求財還能泡湯、看夜景

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌
生活

中央社影音新聞春節不打烊 看電影喝飲料與國際接軌

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
中國核酸檢測需求驟減80% 數百萬人沒頭路難捱歹年冬
首頁 / 地方

合歡山多處路面結冰車輛受困 警方協助通行

2023/1/28 11:13（1/28 11:26 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
寒流來襲，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困台14甲33.7公里處石門山路段無法通行，新城警分局派員協助民眾脫困，視路面狀況引導車輛通行。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
寒流來襲，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困台14甲33.7公里處石門山路段無法通行，新城警分局派員協助民眾脫困，視路面狀況引導車輛通行。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張祈花蓮縣28日電）寒流來襲，氣溫驟降，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困無法通行，連前往協助的警車也遭打滑車輛追撞，上午天氣放晴，警方視路面狀況引導車輛通行，呼籲駕駛耐心等候。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁接受媒體聯訪指出，今天凌晨3時起，台14甲33.7公里處石門山路段2處陡坡約30公尺路面結冰，造成多起機車摔車、車輛打滑或自撞山壁等事件，連停靠在路旁的警車也遭後方車輛追撞車尾，所幸沒有人員受傷。

阮漢魁指出，上午往返車輛約300輛，受困車輛多為動力不足、未加裝雪鍊，警方跟工程人員在現場協助排除，機車騎士可推車通過易打滑路段，轎車則等到路面結冰融化後，由人員引導緩慢行駛，目前受困車輛都已排除。

阮漢魁表示，易結冰路段設有交通錐，並由現場人員視路面狀況放行，另外，因山區風大，呼籲機車騎士行經台14甲34.2公里處克難關路風口處，要注意風速，小心通行。（編輯：黃世雅）1120128

寒流來襲，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困台14甲33.7公里處石門山路段無法通行，新城警分局現場協助民眾脫困。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
寒流來襲，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困台14甲33.7公里處石門山路段無法通行，新城警分局現場協助民眾脫困。（新城警分局提供）中央社記者張祈傳真 112年1月28日
#阮漢魁
#新城警分局合歡派出所
#合歡山
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族