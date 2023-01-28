合歡山多處路面結冰車輛受困 警方協助通行

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（中央社記者張祈花蓮縣28日電）寒流來襲，氣溫驟降，合歡山區多處路面結冰溼滑，車輛受困無法通行，連前往協助的警車也遭打滑車輛追撞，上午天氣放晴，警方視路面狀況引導車輛通行，呼籲駕駛耐心等候。

新城警分局合歡派出所副所長阮漢魁接受媒體聯訪指出，今天凌晨3時起，台14甲33.7公里處石門山路段2處陡坡約30公尺路面結冰，造成多起機車摔車、車輛打滑或自撞山壁等事件，連停靠在路旁的警車也遭後方車輛追撞車尾，所幸沒有人員受傷。

阮漢魁指出，上午往返車輛約300輛，受困車輛多為動力不足、未加裝雪鍊，警方跟工程人員在現場協助排除，機車騎士可推車通過易打滑路段，轎車則等到路面結冰融化後，由人員引導緩慢行駛，目前受困車輛都已排除。

阮漢魁表示，易結冰路段設有交通錐，並由現場人員視路面狀況放行，另外，因山區風大，呼籲機車騎士行經台14甲34.2公里處克難關路風口處，要注意風速，小心通行。（編輯：黃世雅）1120128