蓮潭燈會入口燈籠 翻轉「高雄」象徵傳統接軌國際

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2023高雄燈會在蓮池潭畔舉行，入口牌樓有巨型「高雄」燈籠，字樣橫看為「炫舞」，以翻轉文字象徵傳統接軌國際。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月28日

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（中央社記者曾以寧高雄28日電）2023高雄燈會在蓮池潭畔舉行，人氣貼圖「ㄇㄚˊ幾兔」以18公尺高巨型充氣裝置，和趴臥草地上可愛造型亮相，入口牌樓則有巨型「高雄」燈籠，以翻轉文字象徵傳統接軌國際。

今年高雄蓮潭燈會26日起跑，將舉辦到2月5日，首日炫目燈光展演與「ㄇㄚˊ幾兔」超可愛水上充氣裝置，吸引近30萬人嗨爆蓮池潭。

高雄市政府觀光局新聞資料指出，蓮潭燈會動態主燈「光舞蓮潭」以龍虎塔、春秋閣、玄天上帝神像為主體，結合光束、雷射及廟宇燈光展演，氣勢磅礡，也展現蓮池潭宗教觀光重鎮的特色。

高市府也邀請高雄人氣IP「ㄇㄚˊ幾兔」創作者YUKIJI雪路，設計多款不同造型的ㄇㄚˊ幾兔，湖面上有18公尺高的「萌兔隊長」巨型充氣裝置，高舉雙手在蓮池潭水上迎接遊客，彷彿高喊「Welcome兔Kaohsiung」；還有趴臥在草地上的「尋找ㄇㄚˊ幾兔」融入周邊地景，模樣可愛療癒。

在蓮池潭風景區入口牌樓，則有林國慶所創作的巨大燈籠「翻轉未來視」，正面有直看為「高雄」、橫看為「炫舞」的字樣，背面正看寫著吉祥話「招財進寶」、倒看則為「追求自由民主」，連結在地符號，用翻轉文字概念創造屬於燈會的意像，象徵傳統接軌國際。

觀光局表示，蓮潭燈會除可以賞燈吃美食外，也有民俗藝陣、傳統戲劇展演；包含錦五洲掌中劇團、天宏園掌中劇團、金鷹閣電視木偶劇團、錦飛鳳傀儡戲劇團、高雄皮影戲劇團、東華皮影劇團、永興樂皮影劇團等，都將輪番於蓮池潭周邊廟宇演出，歡迎民眾來體驗最濃台灣味。

此外，即日起至2月28日只要在左營店家消費滿200元，就能參加抽獎，有機會把智慧型手機帶回家。觀光局也呼籲，因蓮池潭周邊停車空間有限，欲前來賞燈的民眾請搭乘大眾交通運輸至活動現場。（編輯：黃世雅）1120128

2023高雄燈會在蓮池潭畔舉行，入口牌樓有巨型燈籠，背面正看寫著吉祥話「招財進寶」、倒看則為「追求自由民主」，用翻轉文字概念創造屬於燈會的意象。（高雄市政府提供）中央社記者曾以寧傳真 112年1月28日