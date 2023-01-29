遊客踩壞花海景觀 水道博物館出奇招護花

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（中央社記者楊思瑞台南29日電）台南山上花園水道博物館規劃打造的花海區在春節連假期間盛開，吸引大批遊客，但部分熱門地點遭遊客踩踏破壞，館方出奇招製作「命案現場」立牌，引起遊客注意展現護花成效。

台南市政府文化局今天發布新聞稿指出，配合春節假期，水道博物館利用廣闊園區，規劃科學闖關、文創市集、攀樹環境教育體驗等活動，並在C館東側闢出約3000坪波斯菊花海，在年假期間全面盛開，搭配百年紅磚建築為背景，成為最具特色的拍照景點，初估至昨天已吸引近4萬人次遊客。

館方人員指出，為便利取景，特別在花海區內闢出多條小徑，方便民眾深入拍攝，但假期開始人潮湧現時，就有不少民眾為了拍攝方便，直接走入花叢中，不少花朵被攔腰踩斷，原本完整的花海，甚至被踩出一片片空地，影響其他遊客取景。

館方指出，因為人力不足，無法持續派員在花海宣導，於是製作提醒標誌，並在遭破壞的區域放置三角錐，但效果仍然有限，只好用更顯眼的紅龍柱，製作「命案現場」幽默圖文，希望能喚起遊客注意。

館方指出，這樣的做法果然引起話題，有不少民眾還特別拍照留念，達到宣導效果，花海遭破壞的情況已有改善，初估花期還有約1個月，仍會持續努力護花，盼遊客把握時間賞景。（編輯：李錫璋）1120129