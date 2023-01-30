誰接副市長 陳其邁：依高雄整體發展做最好選擇

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（中央社記者蔡孟妤高雄30日電）高雄市副市長史哲將接任文化部長，副市長將出缺，市長陳其邁今天對此表示，會以高雄整體發展做出最好選擇，儘快向外界公布，並強調用人原則是不分黨派、用人唯才。

史哲將接任文化部長，副市長接任人選近日引發猜測。陳其邁上午視察林園區東西汕海堤整體環境營造工程時接受媒體聯訪表示，會做整體考量，很快向外界公布，一定是考量高雄整體發展做出最好選擇。

陳其邁並強調，自己的用人原則是不分黨派、用人唯才；被問到外傳民進黨高雄市資深議員鄭光峰呼聲高，陳其邁則未正面回應，僅強調人選會做整體考量。

鄭光峰今天上午接受媒體訪問時否認傳聞；他說，自己接任副市長是不太可能的事，民進黨內人才濟濟，副手人選可能不分政黨、用人唯才，他會全力支持。

中央近期公布新內閣名單，陳其邁表示，希望新內閣上路後，能馬上上手，並能很快回應民意、改善人民生活，讓台灣經濟持續成長。

陳其邁說，能穩定整體經濟發展及協助經濟弱勢民眾，減輕年輕人生活、就業負擔，是新內閣必須面對的挑戰；面對國際通膨、俄烏戰爭影響，經濟局勢嚴峻，新的一年仍面臨很大挑戰。

陳其邁並表示，同時也希望中央接地氣，與地方政府一起儘速推動地方關注的事項和建設，一起讓人民生活品質更好。（編輯：陳仁華）1120130