屏東創潮流音樂品牌 大武門音樂祭屏菸週年慶登場

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（中央社記者李卉婷屏東縣31日電）「大武門」音樂祭以屏東大武山為名，是屏東縣政府打造的全新潮流音樂品牌，2月25日及26日在屏菸1936文化基地登場，首波邀請羅百吉DJ Jerry、寬仔KayC等卡司。

屏菸1936文化基地自去年2月開幕以來，成為台灣南部具指標性藝文場域，為歡慶週年，縣府特別打造「大武門」音樂祭，集結在地文化、嘻哈、潮流、美食及藝術，打造最潮地標，展現屏東文化新勢力。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，「大武門」首波演出名單有2022年以金曲獎、金音獎雙料獲獎的饒舌創作歌手熊仔、活躍於各大音樂祭的電音教父羅百吉DJ Jerry、饒舌新秀寬仔KayC及關注度迅速攀升大勢饒舌團體Multiverse等，將邀約12組嘻哈歌手熱情開唱，完整卡司也將陸續公告。

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文化處指出，「大武門」音樂祭除音樂舞台規劃，也與深耕街舞文化圈多年的Koospark 酷斯帕舞蹈工作室合作，共同舉辦廣受熱烈迴響的「Free For Fun」街舞比賽，隨機組隊、臨場發揮的比賽特性，廣受街舞文化圈喜愛，更能展現個人特色以及舞蹈技巧，報名至2月24日止。

文化處提及，活動也結合潮流市集，有在地文化美食、本土自創潮流服飾、配件品牌、生活互動體驗攤位，並將與藝術家合作打造藝術創作區，所有活動免費參加，相關活動資訊可以關注屏菸1936文化基地臉書。（編輯：郭諭儒）1120131