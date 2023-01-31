高屏溪川流量低 高雄70萬噸備援供水隨時上場

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（中央社記者洪學廣高雄31日電）高雄市水利局今天表示，南部地區去年降雨創近30年最低，已啟動伏流水、抗旱水井等，持續北送支援台南自來水，大泉淨水場周邊11口抗旱水井將陸續在2月底完成，增加用水調度。

高雄市政府水利局下午發布新聞稿指出，由於水情較歷年同期嚴峻，市府各項抗旱應急措施仍有伏流水、抗旱水井及中油大寮水源站等，可供自來水公司調撥每天70萬至80萬噸備援供水，穩定高雄用水需求，水情正常。

水利局指出，高雄目前仍每天北送支援台南10萬噸自來水，去年地面水量充足時，由自來水公司取水北送支援台南已累計約2040萬噸自來水。另自甲仙攔河堰引取旗山溪水源蓄存南化水庫累計約1.8億噸。

水利局說明，高市府民國110年與中央合作開鑿62口抗旱水井，提供每天13.6萬噸備援供水，解除百年大旱缺水危機。

今年又在大樹區大泉淨水場周邊再鑿11口抗旱水井，目前進度超前，已有6口井出水。後續接入大泉淨水場處理後就可增供上場，2月底可全數完成，每天再增加4.7萬噸備援供水，提升枯水期間自來水調度量能。

為延長主要水庫供水調度，水利局也呼籲各界自主節約用水，將珍貴水資源做最有效運用，以穩定枯水期間公共用水。（編輯：陳清芳）1120131