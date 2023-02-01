武陵櫻花季2/7登場 4大交通疏運措施

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武陵農場櫻花季將於7日登場，台中市政府警察局和平分局規劃交通疏運措施，增派警力加強交通疏導及取締違規，讓民眾賞花不塞車。（台中市和平警分局提供）中央社記者趙麗妍傳真 112年2月1日

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（中央社記者趙麗妍台中1日電）武陵農場訂定今年的櫻花季自2月7日持續至28日，一共22天，並規劃場內總量管制、道路交通管制、團客預約入場、公共運輸接駁等4大交通疏運措施，讓民眾開心賞花不塞車。

台中市和平警分局今天發布新聞稿指出，櫻花季期間，武陵農場實施總量管制每天進場人數6000人，包括住宿遊客1800人及一日遊遊客4200人，住宿遊客憑武陵農場製發的車輛通行證始得進場，團體遊客透過預約平台取得通行證進場，搭乘公共運輸散客則以客運所提供的售票管道購買車票進場。

警方指出，台7線95公里牛鬥橋至台7甲線74公里梨山沿線路段設置標示牌，宣導無通行證者請勿進入武陵路，另將在台7甲線與武陵路入口處設置檢驗點，由武陵農場派員實施管制。

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台7甲線45公里至55公里處（思源埡口至武陵路口）沿線繪設紅線及設置禁止臨時停車標誌路段，櫻花季期間禁止臨時停車，增派警力加強交通疏導及取締違規。

和平警分局提醒，櫻花季期間前往武陵農場旅遊，請注意相關疏運措施，並多搭乘公共運具，如開車出遊，行前請檢查車況並加滿油，山區道路蜿蜒狹窄，開啟大燈小心慢行，勿違規駛入來車道，確保行車安全。（編輯：黃世雅）1120201