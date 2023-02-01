台灣燈會人流管控 每平方公尺不超過4.5人

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2023台灣燈會1日開始試營運，台北市觀傳局已補強導覽地圖缺失，補上「現在位置」。中央社記者陳昱婷攝 112年2月1日

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（中央社記者陳昱婷台北1日電）2023台灣燈會今天開始試營運，台北市觀傳局長陳淑慧表示，儘管燈飾下午5時才會點亮，工作人員下午1時就會開始值勤，並規劃展區人流控管措施，避免每平方公尺超過4.5人。

台灣燈會由台北市政府負責的光、源及未來3大展區今天啟動試營運，燈會發言人、觀傳局長陳淑慧今天上午舉行記者會表示，為了給予遊客最好的賞燈體驗並確保安全，已經規劃人流控管措施。

陳淑慧指出，燈會指揮中心從今天開始，每天下午1時就會有各局處人員進駐，並透過大數據監測人潮狀況，每平方公尺超過2人就會開始預警，並適時採取措施進行分流，避免每平方公尺人數超過4.5人導致推擠風險。

包含交通部觀光局負責的中央展區在內，台灣燈會4大展區燈飾在開展期間每天下午5時至晚間10時亮燈，位於源展區的多元舞台則從今天下午3時起舉辦展演活動。

陳淑慧表示，此次燈會共設置18個服務台、13個救護站，且因應展區較大，還會增設帶著服務站標誌的走動旅服，巡場同時機動提供旅客觀展資訊。

與會的台北市警察局交通警察大隊大隊長陳勇華說，已針對此次燈會做了縝密的交通疏導規畫，重點區域包含中央展區及忠孝東路、光復南路等路口，今天起就會派駐警察及義交值勤崗哨，預計出動共400人。

對於民進黨台北市議員鍾佩玲發現的導覽地圖無「現在位置」等缺失，陳淑慧坦言，截至今天上午10時仍在補強，預計中午就會全數標上，指揮中心後續會天天檢討並接受大家提醒。（編輯：李錫璋）1120201