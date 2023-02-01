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南方澳第一拍賣魚市場開幕 購物空間更乾淨明亮

2023/2/1 16:09（2/1 16:26 更新）
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歷經近3年改建，宜蘭南方澳第一拍賣魚市場1日開幕啟用，攤位空間更顯乾淨明亮，且市場規劃把殺魚與賣魚分開處理，預期將成全國典範魚市場，讓消費者有截然不同感受。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年2月1日
歷經近3年改建，宜蘭南方澳第一拍賣魚市場1日開幕啟用，攤位空間更顯乾淨明亮，且市場規劃把殺魚與賣魚分開處理，預期將成全國典範魚市場，讓消費者有截然不同感受。中央社記者沈如峰宜蘭縣攝 112年2月1日
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（中央社記者沈如峰宜蘭縣1日電）歷經近3年的改建，宜蘭南方澳第一拍賣魚市場今天開幕啟用，並規劃將殺魚與賣魚分開處理，內部60多個攤位空間除更乾淨，也更明亮。

蘇澳區漁會今天指出，原有第一拍賣魚市場因有60年的歷史，建築老舊，2018年底拆除重建。經向相關單位爭取後，決定原地拆除新建，工程總經費新台幣1億9000餘萬元，由漁業署全額補助，委請宜蘭縣政府辦理發包，工程歷時近3年完工。

蘇澳區漁會表示，漁會接手經營這棟新建築後，配合附近南寧魚市場因建築老舊必須遷移，南方澳第一拍賣魚市場1樓的32個漁貨批發零售攤位，主要都是南寧魚市場搬遷過來的攤販；1樓另有29攤位是漁民自產自銷攤位，供南方澳漁民販售現撈魚貨。2樓規劃為食魚教室，仍在籌備中；3樓是加工廠，4樓漁業電台，3、4樓已在去年完成進駐。

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農委會主委陳吉仲今天前往主持開幕啟用儀式時說，南方澳是百年的漁港，也是台灣重要的漁港，南方澳第一拍賣魚市場開幕後，因規劃把殺魚與賣魚分開處理特色，將成為全國最具典範的魚市場，讓消費者有截然不同的感受。

陳吉仲稍早在抵達會場時，被媒體問到獲得留任有何看法。他回應說，所有批評都虛心接受，不計較個人榮辱，也會為農漁民及農漁業會全力打拚，要幫農漁民做更多的事，建立可長可久的基礎。（編輯：李錫璋）1120201

#陳吉仲
#蘇澳區漁會
#南方澳
陳吉仲
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