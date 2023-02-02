高屏溪攔河堰川流量續降 高市府：仍穩定供水

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（中央社記者蔡孟妤高雄2日電）高屏溪攔河堰川流量持續下探，遠低於去年同期。高雄市水利局今天表示，新鑿的11口抗旱井月底可全數完工，若仍持續無雨，會再跟南水局和水公司合作努力提供備援水源，讓市民安心用水。

根據經濟部水利署南區水資源局官網統計，高雄市民生用水主要水源的高屏溪攔河堰，截至今天上午11時，川流量已降至約9.2cms，比昨天同時的9.3cms更低，更遠低於去年同期的29.5cms。

高雄市水利局專門委員黃柏棻今天接受媒體訪問表示，目前高屏溪攔河堰川流量降至9.2cms，不過今天高雄取供水仍正常，並仍持續北送10萬噸水給台南。

黃柏棻說，今年新鑿的11口抗旱水井，預計月底可全數完工，屆時每日可提供約4.7萬噸水給水公司調配使用。前年已鑿的抗旱井也整備完成，可隨時上場。

黃柏棻表示，如持續沒有下雨，到3、4月水情會比較嚴峻，將持續和南水局及水公司努力提供備援水源，讓市民安心用水。但他也呼籲，希望市民能在日常生活中發揮節約用水習慣，並儲備用水，以備日後不時之需。

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高雄今天水情燈號仍是藍燈，台灣自來水公司第七區管理處副處長徐志宏對中央社記者表示，主要供高雄民生用水的高屏溪攔河堰，每日用水量約120萬噸至130萬噸，目前取水量約72萬噸，另再加上伏流水、地下水，仍可滿足需求。

高雄與台南共用的南化水庫，目前蓄水率約63%，高雄持續北援台南每日10萬噸清水，但徐志宏指出，若未來水不夠，可能停止北援供水，將以高雄為主。（編輯：黃世雅）1120202