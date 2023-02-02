高雄首座專業滑板場 青埔捷運站下方打造板友新聖地

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（中央社記者曾以寧高雄2日電）高市府在高捷青埔站下方空地，斥資新台幣2000萬元打造高雄首座專業滑板場地，有適合各種程度玩家的多項極限運動設施，日前已完工開始試營運，可望成為板友練技新聖地。

高雄市政府運發局發布新聞資料說明，因滑板委員會青年朋友一直想利用捷運軌道下方空間，搭配大眾運輸便利性，推動滑板運動，合力在青埔捷運站正下方找到合適空地，打造高雄市首座專業滑板場。

運發局辦理橋頭區青埔捷運站下方滑板場整修工程計畫，總經費共2000萬元，在民進黨立委邱志偉等人協助爭取下，獲得教育部體育署補助1050萬元；青埔滑板場針對從初、中級到專業級各等級玩家，規劃有階梯平台、碗型平台、轉向台、平杆等多項設施，適合各階段板友前往練技，未來將採開放式管理。

場地日前已完工並展開試營運。高雄市滑板運動協會理事長張翔竣今天告訴中央社記者，場地路線、道具設計都很棒，不過因為關係到使用者安全，試用後發現，有部分道具還需要再做補強，協會將與運發局、包商合作精進場地，一定會等整修完畢、確定安全無虞後，才正式對外開放。

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運發局長侯尊堯說明，滑板在2020年夏季奧運已列入比賽項目，近年來也增加許多滑板人口，市長陳其邁重視青年運動設施，高雄市有苓雅區青少年運動園區極限運動場的滑板場地，加上即將開放的青埔滑板場，未來在南高雄還會再規劃一座滑板場，透過硬體設施興建，希望吸引更多玩家，打造高雄成青少年運動城市。

邱志偉透過新聞稿表示，過去民眾多認為滑板屬於街頭次文化，加上專門滑板場地不足，許多板友只能在公共道路或公園裡練習，更進一步造成民眾反感；但其實練滑板要扭動腰腹部帶動滑行，頻繁用腿推進，可以達到鍛鍊全身的目的，能訓練身體協調性及平衡，盼隨著滑板場啟用，提供北高雄滑板運動好所在，不再讓板友自覓空地，更期待能孕育體育人才。（編輯：陳仁華）1120202