千萬黃金龜 澎湖元宵節最大亮點

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元宵乞龜系列活動，澎湖各宮廟5日登場，馬公山水上帝廟重達415兩的「金靈龜」金光閃閃，在遶行市區後奉還回到廟堂，吸引大批民眾前往朝聖。中央社 112年2月5日

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（中央社澎湖縣5日電）元宵乞龜系列活動，澎湖各宮廟今天登場，馬公山水上帝廟重達415兩的「金靈龜」，金光閃閃，在遶行市區後奉還回到廟堂，是元宵為期3天乞龜活動中，最大的亮點。

澎湖縣長陳光復、警察局長林逢泉、澎防部政戰主任楊世盛、山水上帝廟主委張再會等人一起為金靈龜系列活動剪綵，並擲灑糖果、錢幣共享福分「金靈龜」，掀起元宵乞龜的熱潮。

陳光復表示，全台元宵節有「北天燈、南烽炮、東寒單、西乞龜」4大習俗，澎湖是西乞龜最佳的代表，馬公山水上帝廟元宵乞龜從早年的肪片龜、米包龜、巧克力龜到現在的黃金龜，擲筊乞求金龜也成了澎湖元宵盛事之一，不少台澎民眾都跨海乞龜，感受澎湖特有文化。

馬公山水上帝廟重達400兩的金靈龜，去年由福興集團李冠龍以5相1陰乞得，今年為金靈龜加純金官帽15兩，總計是415兩奉還，以目前黃金每兩6萬9000元計，這隻金龜市值近3000萬元，1對龜眼也由日日有福公司致贈1.77克拉鑽石，整隻金龜比1幢透天厝還貴，吸引大批民眾前往朝聖。

馬公山水上帝廟除了415兩大金龜外，金靈龜檯上還各有116兩、68兩、3兩等黃金龜和1隻6萬元的美金龜，市值總值超過4000萬元，一連3天供民眾擲乞求，澎湖縣警局也加派警力管制交通與戒護。

澎湖元宵乞龜系列活動，全縣200多座大小宮廟，今晚起都有傳統的乞龜等習俗活動，除了大米包龜外、還有大金龜、大小肪片龜、蛋糕龜、麵線龜、巧克力龜、啤潘龜、金錢龜等各式各樣的龜品，在元宵節中供民眾來乞求，還穿插有燈謎、摸彩、發財金與市集等，各宮廟都非常熱鬧。（編輯：黃世雅）1120205

澎湖元宵乞龜系列活動5日登場，馬公山水上帝廟除了重達415兩的「金靈龜」外，金靈龜檯上還各有116兩、68兩、3兩等黃金龜和1隻6萬元的美金龜，一連3天供民眾擲筊乞求。中央社 112年2月5日