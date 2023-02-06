北市組學安緊急應變小組 助校園度過重大危機

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（中央社記者陳昱婷台北6日電）台北市教育局今天宣布，由於校園發生學生嚴重受傷、地震造成災損等緊急危機事件時，需要不同領域專業協助，因此組成學安緊急應變小組，可提供危機處理、法律意見諮詢等協助。

台北市教育局今天舉行111學年度第2學期公私立中等學校校長會議，邀集國高中職、特殊教育學校、國立師大附中及政大附中等約250名教育人員參與。

台北市教育局在會議上宣布成立學安緊急應變小組，連結各領域專業人士，提供學校校安支持系統，包含校園危機處理、單一窗口協同服務、法律意見諮詢、師生心理諮商、學生或家屬慰助等。

台北市教育局主秘諶亦聰會後接受媒體聯訪指出，過去校園發生緊急危機事件通報後，會由駐區督學第一時間到場協助，但實務上發現，遇到這類極少發生的狀況時，僅有駐區督學一人幫忙是不夠的。

諶亦聰舉例，像是外人入侵校園、嚴重師生管教衝突、地震造成災損等重大事件，都需要有人協助聯絡家長、到醫院慰問、哀傷輔導、申請獎助學金、評估災情等，若有專業人員能第一時間前往學校將會是很大的幫助。

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諶亦聰說，未來若校園發生緊急危機事件，教育局將組成由駐區督學率領的學安緊急應變小組，小組成員以3人為原則，第一時間到校提供諮詢，讓學校及時取得所需資源、穩定運作，落實「安心學」宗旨。

此外，台北市教育局長湯志民在會中表示，近年來因為後疫情時代來臨、新課綱及學習模式更迭，教育的挑戰性、變動性和複雜性大大增加，期許校長們勇於承擔，並秉持創新、前瞻、卓越與永續的願景，開展教育新格局。（編輯：卞金峰）1120206