更多編輯台推薦新聞：
專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端
文化

專訪／遊戲玩家瀟湘神的真愛宣言 歷時十年終於抵達廢線彼端

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛
生活

圖輯／台灣燈會點亮台北「玉兔壯彩」炫目、日韓團體表演吸睛

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用
國際

偵察氣球可追溯至法國大革命 成本低易偽裝5優勢受各國愛用

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
土耳其強震多座機場關閉10省停課1週 台僑指像洗衣機晃5分鐘
首頁 / 地方

嘉縣表藝中心推深度旅遊 三昧堂創意木偶帶領賞玩

2023/2/6 18:28
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣表演藝術中心推深度旅遊，駐館團隊三昧堂創意木偶團帶領遊客賞玩文化藝術，文化觀光局長徐佩鈴今天表示，嘉義縣有足夠的文化底蘊，歡迎全國民眾來探索。

三昧堂創意木偶團是今年嘉縣表藝中心駐館團隊，也成為表藝中心推廣深度旅遊的招牌，今天就吸引旅行團安排行程到此一遊，體驗從傳統演化出創新價值的台灣木偶文化。

徐佩鈴接受中央社記者訪問表示，三昧堂文化結合創意，讓台灣傳統木偶也能很文創，並同時兼具展、學、演特質，讓遊客體驗操作精工電視布袋戲偶，並瞭解台灣布袋戲歷史演進，非常適合全齡深度旅行。

三昧堂團長嚴仁鴻指出，今天參與深度遊程的旅客，屬於中、高年齡層，在接觸到布袋戲偶這一刻，彷彿都回到了小時候，也紛紛與三昧堂的精工戲偶合影。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事
請輸入正確的電子信箱格式
訂閱
感謝您的訂閱！

嚴仁鴻說，三昧堂是嘉義縣在地的布袋戲創作團隊，目前共有200多尊精工戲偶，所有戲偶與演出劇本皆為團隊原創設計，曾代表台灣至德國、英國、法國、日本、荷蘭、馬來西亞、印尼、越南與帛琉等國做文化外交。

徐佩鈴說，「觀光是文化的載體，文化是觀光的底蘊」，她剛來嘉義接文觀局長，即深刻體會嘉義有深度與獨特的文化，尤其平易近人的美食，更令人驚豔，歡迎全國民眾探索嘉義。（編輯：郭諭儒）1120206

#徐佩鈴
#三昧堂創意木偶團
#嚴仁鴻
徐佩鈴
嘉縣新文觀局長徐佩鈴上任 翁章梁盼更多民眾來旅遊
嚴仁鴻
來嘉玩偶布袋戲嘉年華 9日嘉縣表藝中心登場
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族