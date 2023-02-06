嘉縣表藝中心推深度旅遊 三昧堂創意木偶帶領賞玩

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（中央社記者蔡智明嘉義縣6日電）嘉義縣表演藝術中心推深度旅遊，駐館團隊三昧堂創意木偶團帶領遊客賞玩文化藝術，文化觀光局長徐佩鈴今天表示，嘉義縣有足夠的文化底蘊，歡迎全國民眾來探索。

三昧堂創意木偶團是今年嘉縣表藝中心駐館團隊，也成為表藝中心推廣深度旅遊的招牌，今天就吸引旅行團安排行程到此一遊，體驗從傳統演化出創新價值的台灣木偶文化。

徐佩鈴接受中央社記者訪問表示，三昧堂文化結合創意，讓台灣傳統木偶也能很文創，並同時兼具展、學、演特質，讓遊客體驗操作精工電視布袋戲偶，並瞭解台灣布袋戲歷史演進，非常適合全齡深度旅行。

三昧堂團長嚴仁鴻指出，今天參與深度遊程的旅客，屬於中、高年齡層，在接觸到布袋戲偶這一刻，彷彿都回到了小時候，也紛紛與三昧堂的精工戲偶合影。

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嚴仁鴻說，三昧堂是嘉義縣在地的布袋戲創作團隊，目前共有200多尊精工戲偶，所有戲偶與演出劇本皆為團隊原創設計，曾代表台灣至德國、英國、法國、日本、荷蘭、馬來西亞、印尼、越南與帛琉等國做文化外交。

徐佩鈴說，「觀光是文化的載體，文化是觀光的底蘊」，她剛來嘉義接文觀局長，即深刻體會嘉義有深度與獨特的文化，尤其平易近人的美食，更令人驚豔，歡迎全國民眾探索嘉義。（編輯：郭諭儒）1120206