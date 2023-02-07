嘉市一級主管調整 環保、社會、民政等首長異動

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃國芳嘉義市7日電）嘉義市政府今天宣布人事調整，環保局長蕭令宜調任行政處長、秘書李佳禾派任環保局長、社會處長林家緯派任民政處長、行政處長陳光興派任地政處長、原民政處長劉美鳳調任參議。

嘉義市政府發布新聞稿指出，地政處長饒嘉博榮退，市長黃敏惠與市府員工今天致贈紀念牌與賀禮予以祝福；饒嘉博服務公職年資40年5個月，自擔任嘉義市地政事務所測量員起，歷任嘉義市政府課員、東區區長，以及各局處首長等職務，原於去年6月30日屆齡退休，並自同日以政務人員任用。

黃敏惠進一步宣布人事調整，饒嘉博榮退後，行政處長陳光興派任地政處長、環保局長蕭令宜調任行政處長、秘書李佳禾派任環保局長、社會處長林家緯派任民政處長、黃毅晨派任社會處長、許懷群派任都市發展處長；原都市發展處長黃緒信、民政處長劉美鳳調任市府參議。

新任環保局長李佳禾，現年44歲，台大環境工程學研究所博士，民國100年公務人員高等考試三級考試環保行政及同年專門職業及技術人員高等考試環境工程技師及格，曾擔任嘉義市政府秘書及經濟部工業局技正。

新任社會處長黃毅晨，現年34歲，嘉南藥理科技大學社會工作學系，107年專門職業及技術人員考試社會工作師考試及格，曾擔任財團法人陽光社會福利基金會台南工作站社工師。

新任都市發展處長許懷群，現年47歲，美國哥倫比亞大學建築、規劃與保護研究所碩士、國立成功大學都市計畫系畢業，曾主持桃園、彰化、新北等城市與地區的跨域整合計畫、觀光整體發展規劃等。

市府指出，這一波人事異動，將於9日舉行布達典禮。（編輯：陳仁華）1120207