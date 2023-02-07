新北攜手Google辦研習 助國中小校長獲數位認證

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（中央社記者黃旭昇新北7日電）新北市教育局今天表示，市府與Google攜手首辦「校長數位科技精進」研習專班今天結訓，協助國中小學校長取得Google數位認證，以全方位資訊系統平台推動校務及服務教親生。

新北市政府教育局今天指出，市府與Google攜手首次舉辦「校長數位科技精進」研習專班，獲得市內國中、小學校長及候用校長熱烈報名參加，今天在永福國小舉辦第一梯次結訓。

新北市教育局長張明文頒發結業證書，並勉勵結訓校長發揮新課綱自主學習的精神，提升數位科技專業，並提醒校長要積極取得Google認證。

張明文說，教育局將以4年打造「未來智慧學校」，不僅提升適性學習品質，更以全方位的資訊系統平台，服務學校、教師、家長及學生。

新北市教育局副局長劉明超接受中央社記者電訪表示，校園教育軟體與系統多方運用，包括授權軟體及自由軟體，並與Google合作培訓校長的手機APP能力，讓統籌規劃與引導老師實踐教育理念的校長先擁有相關能力。

教育局透過新聞稿指出，市府長期與Google合作，除推出「Google for Education 學習手冊」，並簽訂2年Google Service Offer計畫，提供專屬的研習課程，讓校長學習Google的教育APP，應用在校務行政及課程教學，打造智慧校園。

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候用校長吳彥德表示，從以往COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情遠距校學，再到111年度起全面推動數位學習精進計畫，校長要先精進科技與課程領航力，才能提升學校課程與行政的效能。

新北市教育局指出，所謂「未來智慧學校」就是校務與教學都會透過科技與應用軟體來協助推動，包含校園通APP電子聯絡簿作業指派、開關教室設備等，可隨時透過新北校園通APP操作應用，讓學習及校務工作因智慧化更有效率。（編輯：戴光育）1120207