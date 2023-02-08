台南減壓供水時段延長 南化水庫蓄水率跌破6成

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（中央社記者楊思瑞台南8日電）台南水情不理想，水利署昨天的水情會議雖未調整水情燈號，但決定夜間減壓供水時段延長2小時，南化水庫蓄水率今天降到60%以下，南區水資源局呼籲民眾務必節約用水。

經濟部水利署南區水資源局今天下午2時的觀測資料顯示，南化水庫蓄水量5337萬立方公尺，蓄水率59.73%，除集水區降雨量偏少，加上高雄旗山溪川流量不足，無法從甲仙攔河堰進行越域引水作業，蓄水量持續下降。

水利署昨天召開中央水情會議，考量南部降雨量偏少、河川流量減少，台南地區水情燈號雖仍維持代表減壓供水的黃燈，但決定減壓時段從原本的夜間11時到隔日上午5時，延長為夜間10時至隔日上午6時。

南區水資源局指出，將持續實施工業自主節水、農業灌溉節水、水庫出水管控、水源跨區調度等節水措施，穩定南部地區公共用水需求，並呼籲民眾養成節水習慣，全力省下每滴水資源。

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台南市政府新聞稿指出，台南去年底配合中央提前因應抗旱節水，民生用水夜間減壓供水、停止非必要用水，並加強宣導使用回收水，使用在道路清洗、植栽澆灌等用途，希望民眾多利用各水資源回收中心提供的回收水。

另外，水利署昨天將高雄市水情燈號由代表「水情正常」的藍燈，調整為代表「水情提醒」的綠燈。台灣自來水公司第七區管理處表示，已停止北援台南。水利署近日也數次在曾文水庫、甲仙堰及旗山等地區進行人工增雨作業，希望能增加集水區降雨量，為台南及高雄地區爭取多一點水資源。（編輯：黃世雅）1120208