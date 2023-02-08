因應長照需求 馬蘭榮家申請新入住採單一窗口

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（中央社記者盧太城台東縣8日電）因應長照需求，台東馬蘭榮家申請入住採單一窗口，便民流程簡化，讓榮家變成住民頤養的家。

台東馬蘭榮家今天發布新聞稿表示，因應長照需求，對於辦理申請新進住流程，相對應簡化，申請者於馬蘭健康快樂園區內的台北榮總台東分院接受體檢後，持體檢報告及申請資料向單一窗口提出申請，經審查符合入住即通知並至榮家辦理報到手續。

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由醫師、護理師進行周全性評估，家屬與社工師、護理師各堂輔導人員跨專業整合討論新住民照護需求，並由堂隊輔導人員進行生活照顧，帶領新住民在最短的時間融入榮家生活，使榮家變成住民頤養的家。

馬蘭榮家表示，台灣地區由於人口老化即將進入高齡社會，年長者申請機構入住，勢必成為日後主要趨勢，而且經統計，目前主要年長照顧者，年齡也偏高，為方便家中被照顧者轉移至榮家入住，均簡化煩冗流程手續，聯合評估後，即進住榮家，讓長輩省去舟車勞頓之苦，順利進住榮家，也替被照顧者家中減少照顧壓力。（編輯：黃世雅）1120208