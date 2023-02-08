新北輪值北台區域發展委員會 邀青年參與提創意

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（中央社記者黃旭昇新北8日電）北台區域發展推動委員會今年由新北輪值，市府今天表示，將邀8縣市青年參與討論公共事務，透過倡議提案、創意工作坊，提出新點子，青年與各縣市首長交流，規劃自己的未來。

新北市政府城鄉發展局長黃國峰今天在市政會議中專題報告表示，北台區域發展推動委員會今年將由新北市府主辦「北台灣8縣市合作平台」，將攜手年輕世代關心、參與公共事務，新想法與點子激盪出火花，讓北台灣千萬人口永續共好。

城鄉局說，北台區域已成為台灣空間發展的重心，人口與產業除向都會區外圍移動，也會沿交通軸線呈帶狀發展，漸成都會走廊帶，未來甚至跨行政界線發展，因此，有必要整合與串聯其他都會區域，加強競爭優勢。

黃國峰說，新北位居大台北生活圈中心，今年北台區域發展推動委員會將在新北登場，預計3月至4月將會有青年倡議提案競賽、5月至8月有創意工作坊、10月至12月有成果發表會，也會邀請8縣市首長與青年共同交流，歡迎8縣市青年參與公共事務討論。

城鄉局說，北台區域發展推動委員會是在2004年，時任北市長馬英九與北部各縣市首長共同成立「北台7縣市論壇」，簽署區域合作備忘錄，是北台委員會的前身，2006年轉型為「北台區域合作發展推動委員會」，以促進北台灣地方政府區域合作，打破行政界線的區域屏障。

城鄉局說，北台8縣市（苗栗以北與宜蘭）在委員會中，分就休閒遊憩、交通運輸、產業發展、環境資源、防災治安、文化教育、健康社福、原住民客家族群與新移民等8大議題，分別展開跨縣市合作網絡。

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市長侯友宜在市政會議後接受聯訪表示，今年擔任北台灣8縣市合作平台的主政縣市，期待能創新攜手新世代開創新未來，除縣市合作的議題，也透過新世代參加、跨域合作，讓年輕人參與主導自己的未來。

至於市長選舉提到的「北北基桃4縣市合作平台」，侯友宜回答記者詢問時說，已開過多次籌備會議，將於11日平溪天燈節前，向外界報告共識的進度。新北市的地理位置剛好是北北基桃的中心點，平常就與其他縣市共同討論生活圈議題，最近將串聯起來，讓整合速度會更快、效率更好。（編輯：李錫璋）1120208