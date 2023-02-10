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旅客評分卓越獎 台東展城市魅力奪全台第2

2023/2/10 15:02（2/10 15:26 更新）
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數位旅遊平台Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」，在台灣各城市中，台東榮獲第2名。圖為2022年於台東杉原海水浴場舉辦的東浪海洋音樂會。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月10日
數位旅遊平台Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」，在台灣各城市中，台東榮獲第2名。圖為2022年於台東杉原海水浴場舉辦的東浪海洋音樂會。（台東縣政府提供）中央社記者盧太城台東傳真 112年2月10日
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（中央社記者盧太城台東縣10日電）數位旅遊平台Booking.com日前公布2023年「旅客評分卓越獎」（Traveller Review Awards），台東再度入榜，在台灣各城市中，榮獲第2名。

台東縣政府交通及觀光發展處觀光遊憩科長劉奇朋告訴媒體，這次2023年「旅客評分卓越獎」，是Booking.com根據全球超過2.4億則旅客評論，橫跨全球220個國家和地區的業者統計而出，台東以504間獲獎旅宿拿下全台第2，顯見台東的好客城市魅力和旅宿高品質。

台東縣長饒慶鈴表示，台東的真善美，創造了獨一無二的慢活城市，再將其轉化為「慢產品」，開拓願意購買的「嗜慢者」，創造良性的「慢循環」，為台東的產業及土地帶來永續，今年再度入榜「Booking.com旅客評分卓越獎」，就是最好的肯定。

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交觀處代理處長江慧卿表示，台東的慢經濟政策，強調台東的「真、善、美」，以真實自然的特色打造台東品牌，是專屬於台東的觀光模式，備受國際肯定。

江慧卿舉例，像是台灣國際熱氣球嘉年華活動獲得「2022美國謬思設計大獎」最高榮譽鉑金獎榮耀，以及台東最美星空系列活動獲得「2022美國謬思設計大獎」金獎榮譽及「2022英國倫敦設計大獎」銀獎殊榮。（編輯：謝雅竹）1120210

#台東縣
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#旅客評分卓越獎
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