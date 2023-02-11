二殯冰櫃塞車遺體暫放禮廳 北市：約等一天可進櫃

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（中央社記者陳怡璇台北11日電）台北市第二殯儀館遭民眾爆料，因冰櫃不夠，遺體只能暫放在2個禮廳。殯葬處長張世昌表示，這是不得已做法，禮廳會開冷氣和風扇降低溫度，約一天即可進櫃。

民眾爆料，台北市第二殯儀館冰櫃全滿，來不及進櫃的遺體多到甚至只能挪用二殯的2個禮廳暫放，民眾質疑遺體未妥善處理，且按照法規，單獨設置之禮廳及靈堂不得供屍體處理或舉行殮、殯儀式；除出殯日舉行奠、祭儀式外，不得停放屍體棺柩，這麼做恐違法。

殯葬處長張世昌說，習俗上年節不辦喪事，加上氣溫變化、老年人口多等，近年又加上疫情等因素，過年期間冰櫃數量吃緊，最多曾有80具遺體暫放禮廳，目前持續消化數量中，約還有近20具，近日就可進櫃。

張世昌指出，暫放遺體的禮廳是合法使用，會開冷氣和風扇降低溫度，保存遺體沒問題，而遺體多暫放一天就可進冰櫃，這是不得已而為之，殯葬處不想拒收、讓遺體成為人球。

張世昌說，一天新台幣400元的遺體寄存費，沒有進冰櫃前都不會收取，有家屬表示付了2000元買乾冰，是直接跟業者接洽，殯葬處不經手。（編輯：李錫璋）1120211