屏縣府加碼獎勵汰換老舊機車 最高補助2.6萬元

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屏東縣政府今年持續針對淘汰老舊機車、換購或新購電動機車加碼補助獎勵，其中淘汰1至4期老舊機車換購電動機車，最高可享新台幣2萬6300元補助。（屏東縣政府提供）中央社記者李卉婷傳真 112年2月13日

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（中央社記者李卉婷屏東縣13日電）屏縣府持續針對淘汰老舊機車、換購或新購電動機車加碼補助獎勵，其中淘汰1至4期老舊機車換購電動機車，最高可享新台幣2萬6300元補助，期盼達成空污減量目標，提升環境品質。

屏東縣政府今天發布新聞稿表示，老舊機車排放廢氣是空氣污染的主因之一，二行程機車排放碳氫化合物是四行程機車的16倍，且二行程機車燃燒較不完全，容易產生烏賊車，若再加上零件劣化或保養不當，更容易產生嚴重空氣污染。

縣府環保局指出，今年提供各種加碼補助方案，並結合經濟部工業局及環保署補助額度提高誘因，在淘汰二行程機車部分，最高可獲得4300元補助；新購電動機車民眾，最高可獲得1萬1000元補助；淘汰1至4期老舊機車換購電動機車，最高可享2萬6300元補助。

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環保局提及，統計去年電動機車數已增加至1萬9455輛，相較前年1萬7602輛，提升11%。電動機車設籍數達到非六都之全國第2名；而高污染車輛淘汰方面，二行程機車已減至2萬634輛，相較於去年的2萬3649輛，下降13%；去年整體移動污染源空氣污染物減量達592公噸，空氣品質不良率逐年下降至15.3%，創下歷年新低。

另外，同時在小琉球觀光地區增設充換電站，創造電動機車友善環境，目前小琉球電能車設籍數高達1681輛，有效降低機車廢氣排放造成空氣污染情形。（編輯：陳仁華）1120213