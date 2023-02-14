聖克里斯多福訪高市府 聚焦青年、女性議題交流

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聖克里斯多福及尼維斯聯邦青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）（左）等人14日拜會高雄市政府，與副市長羅達生（右）就青年、女性相關社會發展等議題進行意見交流。（高雄市政府提供）中央社記者蔡孟妤傳真 112年2月14日

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（中央社記者蔡孟妤高雄14日電）聖克里斯多福及尼維斯訪團今天拜會高雄市政府，與高雄市副市長羅達生針對青年、女性發展等議題進行意見交流。羅達生表示，將於民主、人權與法治等價值基礎，深化拓展合作。

聖克里斯多福及尼維斯聯邦青年暨兩性事務及社會發展部副部長菲莉普（Isalean Phillip）、聖克里斯多福及尼維斯駐台大使范東亞（Donya L. Francis）等人今天拜會高市府，與羅達生就青年、女性相關社會發展等議題進行意見交流。

高雄市行政暨國際處於會後發布新聞稿表示，羅達生感謝聖克里斯多福及尼維斯聯邦多次於國際場合支持台灣有意義參與國際社會，並表示雙邊將於民主、人權與法治等共享價值的基礎上，持續深化並拓展合作。

羅達生提到，市府團隊積極推動性別平權工作，包含成立高雄市婦女權益促進委員會、高雄市政府性別平等辦公室，更於轄內38個行政區設置婦參小組，提供多元的婦女賦權措施。另也針對青年就學、就業規劃推出許多方案。

菲莉普表示，雖首度造訪高雄，且停留時間短暫，但高雄氣候、綠地及友善的市民，令人倍感溫暖，而高比例的女性參政程度則令人印象深刻。

菲莉普說，克國致力於扭轉青年失業的情況與趨勢，期待透過高雄市的成功經驗相互學習及成長。為了讓高雄市民認識克國，將捐贈圖書予高雄市立圖書館。

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高雄市青年局與會代表也在會中邀請克國在台學生參與高雄市國際青年志工團，現已有印度、印尼、越南、美國、南非、香港等學生參與。菲莉普則表達高度興趣與交流意願，表示將與范東亞協助克國學生了解參與內容及方式。

羅達生感謝菲莉普、范東亞在忙碌行程中抽空到高雄，並邀范東亞有機會常來高雄，認識台灣南部城市，促進台灣與聖克里斯多福及尼維斯的交流。（編輯：郭諭儒）1120214