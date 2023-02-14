室內口罩2/20起鬆綁 北市推提升空品防疫新思維

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（中央社記者陳怡璇台北14日電）台北市環保局長吳盛忠表示，20日起室內口罩令鬆綁，未來北市在COVID-19防疫政策上，將以提升室內空氣品質成防疫新思維，並與歐洲商會就淨零轉型最新發展及技術進行交流。

吳盛忠昨天與歐洲商會代表見面，雙方就淨零轉型最新發展及技術進行交流，包含高效節能LED（發光二極體）照明、UV-C（短波紫外線）空氣淨化消毒技術的應用、電動垃圾車、電動貨運車及生質柴油車的現況、辦公家具租賃方案等，還有啤酒商展示利用回收玻璃打造的永續啤酒杯。

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他指出，中央已宣布20日將進一步放寬室內口罩的管制，因此未來北市在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫政策上，將納入提升室內空氣品質的防疫新思維，從室內空品的淨化防護切入，例如導入UV-C、靜電、電漿、活性碳及單寧酸等空氣淨化技術。

吳盛忠表示，要達成2050淨零排放，光靠節能無法達成，還要發展綠色的創能、儲能。目前國內創能及儲能主要推動的對象都是電廠，但歐洲國家很多都推動住家及商辦分散式發電，達到供電自給自足目標，這是未來北市可以努力的方向。（編輯：戴光育）1120214