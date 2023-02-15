台南新市中正路8年修修補補凹凸不平 最快5月重鋪

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（中央社記者楊思瑞台南15日電）民進黨立委林宜瑾接獲選區里長反映，台南市新市區重要幹道中正路（台19甲）路面已逾8年未重新鋪設，多處破損凹凸不平，今天安排公路總局人員現勘，預定最快5月重鋪。

林宜瑾今天邀請公路總局第五區養護工程處長郭清水，與當地里長等人前往現地會勘，發現路面多處破損，經多次修補造成凹凸不平。

林宜瑾表示，因南科園區發展，新市區近年外來人口增加，交通流量與早年不可同日而語，中正路自民國103年至今已超過8年沒有重新鋪設，加上自來水、電力、汙水等管線工程施作，經年累月使用造成多處路面凹凸不平，影響用路人安全，應重新刨除鋪平。

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林宜瑾指出，中正路是新市區主要生活圈道路，超商、飲料店、餐廳應有盡有，往西可接國道1號、往東是國道3號、往南可接國道8號，北邊則是南科園區，施工期間應儘量避免影響民眾通行需求，並提出有效交通疏導規劃，「讓陣痛期越短越好」。

郭清水表示，此路段是新市都市計畫區路段，長約1540公尺，總經費初估需新台幣1000萬元，將立即著手規劃，最快今年5月可重鋪。（編輯：陳仁華）1120215