嘉義軍輝橋改建完成 17日正式通車

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（中央社記者蔡智明嘉義市16日電）連通嘉縣、市要道軍輝橋經18個月施工改建今天舉行通車典禮，明天上午7時開放通行；公路局說，改建後可降低區域淹水情況，提升橋梁耐久性及通行舒適性，促進發展。

交通部公路局雲嘉南區養護工程分局今天舉辦台18線軍輝橋改建工程完工通車典禮，由交通部長陳世凱主持，總統府資政張博雅、嘉義市長黃敏惠、嘉義縣長翁章梁、民進黨籍立委王美惠、陳冠廷、國民黨籍立委王育敏、在地民意代表及民眾數百人與會。

雲嘉南區養護工程分局分局長郭清水致詞說，軍輝橋橫跨八掌溪是嘉義市通往國道3號、台82線東西向快速公路、阿里山的重要橋梁。原橋於民國48年八七水災沖毀，隔年由駐防國軍官兵重建完成，為感念國軍官兵辛勞，故改名為軍輝橋，並於68年由當年省交通處公路局完成二代橋拓寬及一代橋加固。

郭清水表示，由於一、二代橋均已逾40年，有橋基沉箱裸露情形，且橋長不符水利署最新治理計畫需求，為提升橋梁安全及避免通洪斷面不足而辦理改建。112年4月30日開工後，雖期間受凱米等多個颱風及豪雨影響，仍僅歷經一年半完成。

據交通部公路局簡報資料指出，改建後橋長295公尺、橋寬25公尺，橋墩原有10墩減少至5墩，可使斷面洪水位下降7公分；橋面增設中央左轉專用車道，減少行車遲滯影響。

此外，軍輝橋在日治時期稱為白鷺橋，是舊時嘉義八景之一（鷺橋跨浪），公路局新造軍輝橋，除傳承「軍輝」精神，設計也融入了「鷺橋跨浪」，路燈設計有著「白鷺」意象，橋兩側一根根的欄杆則呈現波浪狀。

整體而言，新橋提升橋梁的耐久性及通行的舒適性，改善當地交通運輸服務網，便利鄰近地區民眾進出，可促進產業發展。

雲嘉南區養護工程分局表示，因主橋兩端引道與路口的路面標線需調整重繪，號誌調整等作業需於夜間施工，且將進行兩側通行便橋封閉，要到明天上午7時才能開放新橋通行。（編輯：李亨山）1131116